ABD'den uyarı! 2003 Dodge Ram modellerini kullanmayın 84 bine yakın 2003 Dodge Ram modelinin Takata hava yastıklarının hala değiştirilmediği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Takata hava yastıklarından kaynaklanan ölümler devam ediyor. Henüz geçtiğimiz günlerde Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), ölümlü bir kazanın daha gerçekleştiğini açıkladı.

Takata hava yastıkları skandalının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen, hala değiştirilmeyen bazı otomobiller mevcut.

2003 model Dodge Ram ailesi, 2015 yılında Takata uyarısını almıştı. Ram 1500, 2500 ve 3500 modellerinin yolcu bölümündeki hava yastıkları, bu bölgedeki yolculara zarar verebilecek şekilde patlıyordu.

Toplamda 385 bin 686 adet model geri çağrılmış olsa da ABD Karayolu Güvenliği İdaresi (NHTSA), 84 bin adet modelin hala bu tehlikeli hava yastıklarını kullandığını söylüyor.

Kullanıcılara uyarı

FCA ve NHTSA, yayınladıkları ortak açıklama ile henüz hava yastığını değiştirmeyen kullanıcılara "aracınıza binmeyin" uyarısı yaptı.

Amerika sınırları içerisinde Takata hava yastıkları nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükselirken, dünya çapında sadece bildiğimiz toplam 35 ölümlü kaza gerçekleşti.