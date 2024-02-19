AB'de elektrikli otomobillerin payı dizeli geçti Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyona ulaşırken, elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 14,6'ya yükseldi.

AA & Ensonhaber

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl yüzde 13,9'luk büyüdü ve toplamda 10.5 milyon satışa ulaştı.

Geçen yıl Macaristan hariç tüm AB pazarları genişlerken, birçok ülkede çift haneli büyüme rakamları kaydedildi.

AB'de benzinli otomobiller, 2023 yılında yüzde 35,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 36,4'lük pazar payına kıyasla hafif bir düşüş yaşadı.

Dizel araç satışları düştü

2023 yılında dizel otomobil satışları ise 1,4 milyon adede ulaştı ve pazar payı 2022'deki yüzde 16,4'ten yüzde 13,6'ya geriledi.

AB'de hibrit otomobil satışları ise 2022'ye kıyasla yüzde 29,5 artışla 2,7 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu.

Elektrikli araçlar dizeli geçti

Tam elektrikli otomobil satışlarına bakıldığında ise elektrikli otomobiller, 2023'te üçüncü en popüler seçenek haline geldi.

Elektrikli otomobil satışları 2022'ye kıyasla yüzde 37 artarak, 1,5 milyon satışa ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin payı da yüzde 14,6 ile yüzde 13,6 seviyesinde sabit kalan dizeli geride bıraktı.

Benzinli otomobiller yüzde 35,3 ile liderliğini korurken, hibrit otomobiller yüzde 25,8 pazar payı ile ikinci sırayı aldı.

AB'de 2024 yılında otomobil satışlarının yüzde 2,5 artışla, 10,7 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor.

Toplam satışların yaklaşık yüzde 20'sinin, yani iki milyondan fazlasının, elektrikli olması bekleniyor.