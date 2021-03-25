AB'de ticari araç satışları şubatta 156 bini geçti

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 156 bin 444 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni ticari araç tescil verilerini paylaştı.

Açıklanan bilgilere göre, Avrupa Birliği'nde yeni ticari araç tescilleri şubatta, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artarak 156 bin 444 seviyesine çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ LİTVANYA'DA

AB ülkeleri arasında şubat ayında ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre Litvanya'da yüzde 52,1, İrlanda'da yüzde 43,7, İsveç'te yüzde 39,2, Polonya'da yüzde 31,4 ve İtalya'da yüzde 10,1 artarken, İspanya'da yüzde 15,3, Fransa'da yüzde 5,3 ve Almanya'da yüzde 1,9 azaldı.

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 41 bin 197, Almanya'da 27 bin 593, İtalya'da 18 bin 381 ve İspanya'da 14 bin 962 ticari vasıta tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Şubat 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azalarak 297 bin 651'e geriledi.