AB'de yeni otomobil satışları 16 ay sonra ilk kez düştü Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları, Almanya'daki talebin yavaşlamasıyla Aralık'ta yüzde 3,3 geriledi.

AA & Ensonhaber

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satış verilerini yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Almanya'daki talebin yavaşlamasıyla Aralık'ta yüzde 3,3 düşüş gösterdi..

ACEA verilerine göre, 2023'ün tamamında ise AB'deki yeni otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 10.5 milyona yükseldi.

İtalya'da yeni otomobil satışları 2023'te yüzde 18,9, İspanya'da yüzde 16,7, Fransa'da yüzde 16,1 artış gösterdi.

Almanya'da satışlar düştü

Almanya'da yeni otomobil satışları Aralık ayında yüzde 23 azalırken, 2023 genelinde yalnızca yüzde 7,3 yükseldi.

ACEA verilerine göre; AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) ise yeni otomobil satışları Aralık'ta 2022'nin aynı ayına göre yüzde 3,8 düşüşle 1.05 milyona geriledi.

Aralık ayındaki bu düşüşle, AB'de otomobil satışları 16 yıl sonra ilk kez gerilemiş oldu.