AB'de yeni otomobil satışları 29 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını etkilemeye devam etti.

SATIŞLAR YÜZDE 6,7 DÜŞTÜ

Geçen yılın şubat ayında 771 bin 349 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 719 bin 465'e geriledi.

Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.

Böylece, AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 200 bin 512, Fransa'da 115 bin 383, İtalya'da 110 bin 869 ve İspanya'da 62 bin 103 yeni otomobil tescil edildi.