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    AB'de yeni otomobil satışları ağustosta toparlandı

    Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, 13 aylık düşüşün ardından ağustosta yükseldi
    • 17.09.2022 - 08:46
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    AB'de yeni otomobil satışları ağustosta toparlandı

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

    AA'da yer alan habere göre, geçen yılın ağustos ayında 622 bin 821 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,4 artarak 650 bin 305 seviyesine kadar yükseldi.

    Satışları artıran ülkeler

    AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 3, Fransa'da yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 9,1 ve İtalya'da yüzde 9,9 arttı.

    AB üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 199 bin 183, Fransa'da 91 bin 403, İtalya'da 71 bin 190 ve İspanya'da 51 bin 907 yeni otomobil tescil edildi.

    otomotiv

    İlk 8 aylık dönemde düşüş var

    AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Ağustos 2022'de de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 düşerek 5 milyon 996 bin 638'e indi.

    Otomobil satışları 2021 temmuz ayından beri geriliyordu. Ağustos ayında yeni otomobil satışları 13 aylık düşüşün ardından ilk defa yükselmiş oldu.

    En çok satan markalar

    Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 172 bin 17 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

    AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 123 bin 556 otomobil sattı.

    Hyundai Grubu 62 bin 82 yeni otomobille üçüncü, Renault Grubu ise 61 bin 216 adetle dördüncü sırada yer aldı.


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