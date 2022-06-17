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    AB'de yeni otomobil satışları mayısta düştü

    Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azaldı.
    • 17.06.2022 - 08:49
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    AB'de yeni otomobil satışları mayısta düştü

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

    Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını etkilemeye devam etti.

    Buna göre, geçen yılın mayıs ayında 891 bin 125 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,2 azalarak 791 bin 546'ya geriledi.

    Otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 10,2, Fransa’da yüzde 10,1, İspanya’da yüzde 10,9 ve İtalya’da yüzde 15,1 geriledi.

    En çok satış Almanya'da yapıldı

    AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 207 bin 199, Fransa'da 126 bin 809, İtalya'da 121 bin 299 ve İspanya'da 84 bin 977 yeni otomobil tescil edildi.

    otomobil

    En çok satış yapan markalar

    Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 202 bin 892 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

    AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 170 bin 408 otomobil sattı.

    Hyundai Grubu 78 bin 167 yeni otomobille üçüncü, Renault Grubu ise 76 bin 358 adetle dördüncü sırada yer aldı.


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