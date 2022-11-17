AB'de yeni otomobil satışları yüzde 12 arttı

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, ekimde yıllık bazda yüzde 12,2 artarak, son 3 aydaki yükselişini sürdürdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

Açıklanan bilgilere göre, geçen yılın ekim ayında 664 bin 861 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 12,2 artarak 745 bin 855 olarak kayıtlara geçti. Böylece yeni otomobil satışları, son 3 aydaki yükseliş trendini sürdürdü.

Satışlar hala düşük seviyede

AA'da yer alan habere göre, otomobil satışları hala koronavirüs salgını öncesi seviyeye ulaşamazken; ağustos, eylül ve ekimdeki artışlar da önceki aylardaki zayıflığı telafi etmeye yetmedi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 16,8, İtalya’da yüzde 14,8 ve İspanya’da yüzde 11,7 arttı..

AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Ekim 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 düşerek 7 milyon 529 bin 965'e indi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 205 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 141 bin 500 otomobil sattı.