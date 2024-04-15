AB'den otomobil üreticilerine 550 milyon dolar emisyon cezası Avrupa Birliği'nin kademeli emisyon kurallarına uymayan bazı otomobil üreticileri, toplamda 550 milyon dolar ceza ödeyecek.

ensonhaber.com

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl içinde sera gazı salınımını yüzde 55 oranında azaltmak için sert emisyon kuralları getiriyor.

Söz konusu takvimde; 2020-2024, 2025-2029, 2029-2034 gibi zaman aralıkları için farklı hedefler bulunuyor.

AB'den 550 milyon dolar ceza

Üreticiler, söz konusu hedeflere uymadıklarında cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle AB, 2020-2024 yılları arasında emisyon kurallarına uymayan bazı otomobil üreticilerine toplamda 550 milyon dolar ceza kesti.

2020 hedefini 0,75g/km değeriyle kaçıran Volkswagen, bu cezanın 106 milyon dolarını ödeyecek.

Jaguar Land Rover ise 3g/km değeri yüzünden 35-43,5 milyon dolar ceza aldı.

Ceza alanlar arasında Suzuki, Subaru, Bentley, Lamborghini ve McLaren gibi büyük markalar bulunuyor.

Önümüzdeki yıl emisyon hedeflerini yüzde 25 oranında düşürecek olan AB, 2030-2034 aralığında söz konusu hedefi 49,5 g/km yapacak.

2035’te tamamen sıfır emisyonlu araçların Avrupa’da satılması hedefleniyor. O tarihe kadar kurallara uymayan markalara yine dev cezalar kesilmesi bekleniyor.