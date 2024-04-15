AB'den otomobil üreticilerine 550 milyon dolar emisyon cezası

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl içinde sera gazı salınımını yüzde 55 oranında azaltmak için sert emisyon kuralları getiriyor.
Söz konusu takvimde; 2020-2024, 2025-2029, 2029-2034 gibi zaman aralıkları için farklı hedefler bulunuyor.
AB'den 550 milyon dolar ceza
Üreticiler, söz konusu hedeflere uymadıklarında cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle AB, 2020-2024 yılları arasında emisyon kurallarına uymayan bazı otomobil üreticilerine toplamda 550 milyon dolar ceza kesti.
2020 hedefini 0,75g/km değeriyle kaçıran Volkswagen, bu cezanın 106 milyon dolarını ödeyecek.
Jaguar Land Rover ise 3g/km değeri yüzünden 35-43,5 milyon dolar ceza aldı.
Ceza alanlar arasında Suzuki, Subaru, Bentley, Lamborghini ve McLaren gibi büyük markalar bulunuyor.
Önümüzdeki yıl emisyon hedeflerini yüzde 25 oranında düşürecek olan AB, 2030-2034 aralığında söz konusu hedefi 49,5 g/km yapacak.
2035’te tamamen sıfır emisyonlu araçların Avrupa’da satılması hedefleniyor. O tarihe kadar kurallara uymayan markalara yine dev cezalar kesilmesi bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış