AB'den şarj istasyonu kararı: Her 60 kilometrede bir tane olacak AB'nin aldığı karar kapsamında, eektrikli arabalar için ana yollarda 2026'ya kadar her 60 kilometrede bir şarj istasyonu kurulacak.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, elektrikli otomobillere daha fazla şarj istasyonu kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Buna göre, gelecek yıllarda Avrupa genelinde alternatif yakıtlı araçlar için daha fazla şarj ve dolum istasyonu kurulacak.

Alternatif yakıt dolum sistemlerinin AB genelinde uyumlu çalışması sağlanacak. Araba ve kamyonlar için alternatif yakıtlara yönelik altyapının konuşlandırılması konusunda ülkelere zorunlu hedefler getirilecek.

Her 60 kilometrede şarj istasyonu

Ana yollarda 2026'ya kadar elektrikli arabalar için 400 kilovatsaat (kWh) çıkışa sahip şarj istasyonlarının her 60 kilometrede bir konuşlandırılması gerekecek.

Bu şarj istasyonlarındaki güç çıkışının 2028 yılına kadar 600 kilovatsaate çıkması gerekecek.

Ana yolların yarısında 2028'e kadar her 120 kilometrede bir kamyon ve otobüslere yönelik elektrikli şarj istasyonu yer alacak.

Bu istasyonların çıkış gücü 1.400 kilovatsaat ila 2 bin 800 kilovatsaat arasında olacak. Ayrıca, 2031’e kadar en az her 200 kilometrede bir hidrojen yakıt ikmal istasyonu kurulacak. Anlaşma, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.