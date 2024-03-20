ABD'li Fisker zor durumda: Üretime 6 hafta ara verdi! ABD'li elektrikli otomobil girişimi Fisker, üretime 6 hafta boyunca ara verdiğini duyurdu.

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Kısa bir süre önce yeni modellerini tanıtan ABD'li elektrikli otomobil girişimi Fisker için işler pek de iyi gitmiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, üretime 6 hafta boyunca ara verildiği kaydedildi.

Faiz ödemelerini yapamadı

Açıklamada, yatırımcılarıyla sermaye yapısı hakkında konuşmak için 30 günlük ödemesiz dönemden yararlanmak istendiği için, yeterli likiditeye sahip olmasına rağmen, 2026 vadesi dolacak bazı dönüştürülebilir tahviller için 15 Mart'ta 8.4 milyon dolarlık faiz ödemesini yapılamadığı belirtildi.

Şirket, şubat ayında faaliyetlerine devam etme kabiliyeti konusunda önemli şüpheler olduğunu belirtti.

Fisker, bir otomobil üreticisiyle ortaklık kurana kadar gelecekteki projelere yatırımları duraklattı.