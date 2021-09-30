ABD'li polisler, Tesla'ya toplu dava açtı

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan beş polis, Tesla otomobillerinin polis araçlarına çarpması nedeniyle şirkete dava açmaya karar verdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans ve polis gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

POLİSLER DAVA AÇTI

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan beş polis, elektrikli araç şirketi Tesla’ya dava açtıklarını duyurdu. Davaya sebep olarak da bir otomobilin yarı otonom sürüş modundayken yaptığı bir kaza gösterildi.

Şubat ayında yaşanan olayda bir Tesla Model X, saatte 112 kilometre hızla giderken yolun kenarında bulunan polis aracına çarptı.

O sırada dışarda bulunan polisler de çarpışmanın etkisiyle savrulan araç sebebiyle yaralandı. Şimdi ise bu beş polis, Elon Musk’ın şirketi Tesla’yı otonom sürüşün güvenliği ile ilgili yanlış reklam yapmakla suçluyor.

Polisleri temsil eden avukat Tony Buzbee, “Elon Musk ve Tesla, otomobillerinin otonom sürüşünün normal sürücüden daha güvenli olduğunu gururla söylüyor. Ama gördüklerimiz bu bilgilerin yanıltıcı olduğunu gösteriyor.” dedi.

20 MİLYON DOLARA KADAR TAZMİNAT İSTENECEK

Davacı polisler, Tesla'dan 1 ila 20 milyon dolar arasında bir ücret talep edecek. Ayrıca, Tesla'nın acil durum araçları ile ilgili sorunları derhal düzeltmesi istenecek.

Öte yandan Tesla, geçtiğimiz günlerde otonom sürüş özelliğini güncellemiş ve trafikteki çakarlı araçları algılayamama sorununun giderildiğini duyurmuştu.