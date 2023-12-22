ABD'nin araştırması: Tesla sürücüleri en yüksek kaza oranına sahip Yapılan bir araştırma, Tesla sahiplerinin ABD'deki en yüksek kaza oranına sahip sürücüler listesinde ilk sırada olduğunu gösteriyor.

ensonhaber.com

LendingTree tarafından 30 otomotiv markası üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, ABD’deki Tesla sürücüleri, geçtiğimiz yıl diğer marka araç sürücülerinden daha yüksek oranda kazaya karıştı.

LendingTree, araştırmanın kendi araçlarını sigortalatmak isteyen kişilerden gelen alıntıları analiz ettiğini ve kiralık araç sürücülerini içeren kaza veya olay verilerini içermediğini söyledi.

İstatistiklere göre 1.000 Tesla sahibinden 24'ü kazaya karışırken, bu sürücüleri 23 kaza ile RAM ve 21 kaza ile Subaru sürücüleri takip ediyor.

Sürücüler, otopilota fazla güveniyor

Uzmanlara göre Tesla sürücüleriyle ilgili sorun, otomatik pilota fazla güvenmeleri ve yollardaki tehlikeleri görmezden gelmelerinde yatıyor.

Elon Musk, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Tesla sahibinin bir kazaya karışma olasılığının diğerlerine göre on kat daha az olduğunu söylemişti.