Petrol
113.06
-0.65%
Euro
17.5296
-0.13%
Dolar
16.6753
-0.04%
Altın
974.39
-0.18%
Borsa
249
0.00%
Bitcoin
335.921
-4.11%
BTXN Coin
6.96
-3.33%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    AB'nin benzinli ve dizel araç yasağını kabul etmeyen Almanya, geri adım attı

    Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren kararına uyacaklarını açıkladı.
    • 29.06.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'nin benzinli ve dizel araç yasağını kabul etmeyen Almanya, geri adım attı

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

    Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

    AB, 2035'te yasaklıyor

    Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeyi geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı.

    Alınan karar ile 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek.

    AB nin benzinli ve dizel araç yasağını kabul etmeyen Almanya, geri adım attı #1

    Almanya karara uyacak

    Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söylemişti.

    AA'da yer alan habere göre, yeni bir açıklama yapan Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, "Paket Komisyonun önerdiği şeyi içeriyorsa, 2035'ten itibaren karbondioksit yayan arabaları yasaklıyorsa, o zaman destek oyu vereceğiz." dedi.

    Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın da yüzde 3'ü otomotiv sektöründen sağlanıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Bulgaristan, 70 Rus diplomatı sınır dışı edecek
    Dünya

    Bulgaristan, 70 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    İzmit'te müşterilerin parasıyla lüks yaşayan çift hakim karşısına çıktı
    3. Sayfa

    İzmit'te müşterilerin parasıyla lüks yaşayan çift hakim karşısına çıktı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir