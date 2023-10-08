AB'nin Çin yaptırımları BMW'yi zor durumda bırakacak Avrupa Birliği, kıtadaki Çinli otomobil üreticilerinin büyümesini engellemek için ek vergiler getirmek istiyor. Ancak bu durum, BMW gibi Çin'de üretim yapan şirketleri de etkileyecek.

ensonhaber.com

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Avrupa Birliği ise Çinli otomobil üreticilerinin yükselişini engellemek için ek vergi uygulamayı gündemine aldı.

BMW karşı çıktı

BMW'nin CFO'su Walter Mertl , AB'nin Çin'den yapılan otomobil ithalatına yüksek vergiler uygulamasına yol açabilecek soruşturmanın yarardan çok zarar getirebileceğini söyledi.

Mertl, AB soruşturmasının Çin'de iş yapan her otomobil üreticisini etkileyeceğini, sadece Çin'de önemli satışları olmayan şirketleri koruyacağını vurguladı.

BMW, Çin'den Avrupa'ya ihraç ettiği iX3 elektrikli SUV modeli hakkında AB'den bilgi talebi aldı.

BMW, iX3'ü yalnızca Çin'in Shenyang kentinde küresel pazarlar için üretiyor ve gelecek yıldan itibaren Great Wall Motor ile ortak girişimi tarafından üretilen MINI modellerini ihraç edecek. BMW geçen yıl Çin'den 15 bin ile 20 bin arasında iX3 ihraç etti.

Mertl, Çin'de satılan BMW otomobillerinin yüzde 90'ının yerel olarak üretildiğini ancak bazı malzemelerin Avrupa'dan Çin'e gönderildiğini söyledi.

Çin, AB'yi kınadı

Çin, perşembe günü resmen başlayan AB soruşturmasını, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu ve elektrikli araç satışlarının küresel büyümesine zarar verdiği gerekçesiyle kınadı.