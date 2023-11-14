AB'nin hafifletilmiş Euro 7 emisyon kuralları parlamentodan geçti Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'nin "hafifletilmiş" Euro 7 kurallarını oyladı ve kabul etti. Parlamento'dan geçen yeni kararlar ile birlikte düzenlemeler hazırlanacak.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB), içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirmesi beklenen Euro 7 standartları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu, ülkeler ve otomobil üreticilerinin baskıları sonrasında emisyon kurallarını hafifletebilir.

Düzenlemeler binek otomobiller için 2026'dan, ağır kamyonlar için ise 2027'den önce yürürlüğe girmeyecek.

Euro 7, içten yanmalı motorlu araçlardan sağlığa zarar veren kirleticilerin emisyonlarını düzenleyen mevcut Euro 6 standardının yerini alacak.

Otomobil üreticileri ve aralarında İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkeler, komisyon tarafından önerilen orijinal kuralların çok maliyetli olacağını savunmuştu.

AB yasalarının taslağını hazırlayan komisyon, sağlık yararlarının maliyetlerden çok daha fazla olacağını söyledi.

Parlamentodan geçti

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'nin "hafifletilmiş" Euro 7 kurallarını oyladı ve kabul etti. Parlamento'dan geçen yeni kararlar ile birlikte düzenlemeler hazırlanacak.

Parlamento, konsey ve üst düzey bakanlarla beraber üçlü görüşmeler düzenleyecek. Alınan kararlar 2024 yılında onaylansa bile binek araçlarda 2026, ticarilerde 2027 yılında yürürlüğe girecek.

Euro 7 ile birlikte ticariler için bazı kurallar getirilecek. Binek araçlar için 2025 yılında başlayacak kısıtlamalar, mevzuat onaylandıktan 3 yıl sonra yürürlüğe girecek.