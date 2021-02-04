Adblue nedir, ne işe yarar? Adblue fiyatı ne kadar?

Adblue nedir, ne işe yarar? Adblue fiyatı ne kadar?

Adblue, egzoz emisyonunda önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Çevreyi korumaya ve daha sağlıklı şekilde araç kullanmaya yardımcı oluyor. Peki, Adblue nedir, ne işe yarar? İşte detaylar...

Adblue hava kirliğini azaltarak çevreyi korumaya yardımcı bir araç olarak ön plana çıkmış durumda. Adblue, kimyasal ayrıştırma ile su buharı ve azot gazına dönüşerek dışarı salınıyor.

Pek çok kişi benzinliklerde adblue ile karşılaşıyor ancak ne olduğunu ve ne işe yaradığını tam olarak bilmiyor.

Adblue fiyatı, bu ürünü araçlarında kullanmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, adblue nedir, ne işe yarar? Adblue fiyatı ne kadar? İşte bu konuda merak edilenler...

ADBLUE NEDİR?

Adblue, dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx emisyonunu kimyasal olarak azaltmak için kullanılan, toksik olmayan, su berraklığında, ürenin deiyonize su içerisinde %32,5 oranındaki çözeltisi olarak adlandırılabilir.

Temizleme sistemine sahip olan bu 'su bazlı üre çözeltisi', araçların egzozundan çıkan zararlı gazların salınımını engellemektedir.

İlk başlarda tır ya da kamyon gibi gaz salınımı konusunda zarar verebilecek olan araçlar için kullanılmaktaydı. Günümüzde birçok farklı ticari ve bireysel araçlarda da kullanılmaktadır.

ADBLUE NE İŞE YARAR?

Adblue, daha sağlıklı bir yaşam için çevreyi temiz tutmaya yardımcı olur. Genellikle su bazlı üre çözeltisi olarak ifade edilmektedir.

Araçların yaydığı zararları önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle araçların egzozundan çıkan zararlı gaz salınımlarını azaltmakta etkilidir. Bu durumun temel amacı, ozon tabakasını korumak ve dünya kirliliğinin azalmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle kullanımı her geçen gün artan adblue, ciddi anlamda çevreyi koruma potansiyeline sahiptir.

ARAÇLARDA ADBLUE NASIL KULLANILIR?

Adblue kullanımının oldukça basit olması nedeniyle farklı benzinlik istasyonlarında bu dolumu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle aracın kapalı olduğundan emin olmak gerekmektedir.

Genel olarak benzin deposunun yan kısmında bulunan adblue kapağı üzerinden dolum yapılabilmektedir. Böylece bin kilometrede 1 litre adblue yapımı sayesinde çevreyi daha etkin bir şekilde koruma imkanı elde edilmektedir.

Aracınız adblue kullanımı için yeterli durumdaysa farklı benzin istasyonları aracılığıyla temin edebilir ve dolum yapabilirsiniz. Böylece gaz salınımını önemli oranda azaltarak hem çevreyi hem de aracı koruma imkanı elde edilebilmektedir.

ADBLUE FİYATI NE KADAR?

Adblue, 5 litrelik, 10 litrelik ve daha büyük boyutlarda satılabilmektedir.

Fiyatı markaya göre değişmekle birlikte ortalama 5 litresi 40 TL ile 60 TL arasındadır.