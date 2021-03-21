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    Adım adım yaklaşıyor: Yeni Honda Civic bir kez daha görüntülendi

    Yeni Nesil Honda Civic modelinin üretim prototipi, Pekin'de yine ortaya çıktı. İşte Honda Civic hakkında bilinen tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 09:03
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    Adım adım yaklaşıyor: Yeni Honda Civic bir kez daha görüntülendi

    Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2021 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında görücüye çıkarmıştı.

    O günden beri, yeni Civic'in seri üretim versiyonununa ait birkaç görüntü internette yayınlanmıştı. Örneğin geçtiğimiz günlerde Honda Civic, Çin devletinin yetkili kurumlarından onay alırken fotoğraflanmıştı.

    HONDA CIVIC YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yeni nesil Civic, şimdi de Pekin'de inceleme altında bulunurken fotoğraflandı. Civic XI forumlarında paylaşılan görüntü, aracın arkasına yoğun bir ilginin olduğunu gösteriyor.

    honda civic

    Paylaşılan tek görselde, sadece aracın ön kısmı görünüyor, fakat bu bize daha önce Çin'den gelen sızıntılar ile karşılaşma yapma imkanı sunuyor.

    İki tasarımı kıyasladığımızda benzerlikler de direkt olarak göze çarpıyor. Öte yandan, bu Civic modelinin Çin'e özel versiyon olduğunu unutmamak gerek. Bildiğiniz üzere Çin Hükümeti, üreticilerden spesifik şeyler istediği için buradaki sürüm global sürümden farklı olabiliyor.

    NİSANDA HER ŞEY BELLİ OLACAK

    Çin'de satışa çıkacak Honda Civic modelini, ilk olarak nisan ayında düzenlenecek Şanghay Otomobil Fuarı'nda göreceğiz. Fuarın ardından, otomobilin Avrupa ve Amerika versiyonları da ortaya çıkacak.

    İddialara göre yeni nesil model, Avrupa'ya girecek son içten yanmalı motora sahip Civic üyesi olacak. Öyle ki bu neslin ardından hibrit geçişi bile yaşanmadan sadece elektrikli Civic modelleri karşımıza çıkmaya başlayacak.

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de görüntülenen Honda Civic görselleri şu şekildeydi:

    honda civic

    honda civic sedan

    PROTOTİP GÖRSELLERİ

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan 2021 Honda Civic Sedan prototipinin, şirket tarafından paylaşılan görselleri ise şöyle:

    honda civic

    HONDA civic

    honda civic

    honda civic

    honda civic

    honda civic

    honda civic

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