Adım adım yaklaşıyor: Yeni Honda Civic bir kez daha görüntülendi

Adım adım yaklaşıyor: Yeni Honda Civic bir kez daha görüntülendi

Yeni Nesil Honda Civic modelinin üretim prototipi, Pekin'de yine ortaya çıktı. İşte Honda Civic hakkında bilinen tüm detaylar...

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2021 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında görücüye çıkarmıştı.

O günden beri, yeni Civic'in seri üretim versiyonununa ait birkaç görüntü internette yayınlanmıştı. Örneğin geçtiğimiz günlerde Honda Civic, Çin devletinin yetkili kurumlarından onay alırken fotoğraflanmıştı.

HONDA CIVIC YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni nesil Civic, şimdi de Pekin'de inceleme altında bulunurken fotoğraflandı. Civic XI forumlarında paylaşılan görüntü, aracın arkasına yoğun bir ilginin olduğunu gösteriyor.





Paylaşılan tek görselde, sadece aracın ön kısmı görünüyor, fakat bu bize daha önce Çin'den gelen sızıntılar ile karşılaşma yapma imkanı sunuyor.

İki tasarımı kıyasladığımızda benzerlikler de direkt olarak göze çarpıyor. Öte yandan, bu Civic modelinin Çin'e özel versiyon olduğunu unutmamak gerek. Bildiğiniz üzere Çin Hükümeti, üreticilerden spesifik şeyler istediği için buradaki sürüm global sürümden farklı olabiliyor.

NİSANDA HER ŞEY BELLİ OLACAK

Çin'de satışa çıkacak Honda Civic modelini, ilk olarak nisan ayında düzenlenecek Şanghay Otomobil Fuarı'nda göreceğiz. Fuarın ardından, otomobilin Avrupa ve Amerika versiyonları da ortaya çıkacak.

İddialara göre yeni nesil model, Avrupa'ya girecek son içten yanmalı motora sahip Civic üyesi olacak. Öyle ki bu neslin ardından hibrit geçişi bile yaşanmadan sadece elektrikli Civic modelleri karşımıza çıkmaya başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de görüntülenen Honda Civic görselleri şu şekildeydi:

PROTOTİP GÖRSELLERİ

Geçtiğimiz yıl tanıtılan 2021 Honda Civic Sedan prototipinin, şirket tarafından paylaşılan görselleri ise şöyle: