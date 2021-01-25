Ağır kusurlu araçlar için muayene istasyonu sınırlaması kalkıyor

Muayenede ağır kusurlu bulunan araçlar, artık bir aylık süre içinde hiçbir sınırlama olmaksızın herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek.

Araç muayene işlemlerinde, yüz binlerce araç sahibinin uzun süredir dile getirdiği bir talep doğrultusunda önemli bir değişiklik yapıldı.

Araç muayenesi sonucunda ''emniyetsiz'' veya ''ağır'' sınıfına giren kusurları saptanan ve muayeneden geçemeyen araçların, bir aylık süre içinde yapılacak muayene tekrarından muayene ücreti alınmıyor.

Ancak bu konuda, muayene tekrarının aynı istasyonda yapılmasının zorunlu olması gibi sınırlayıcı bir koşul bulunuyordu.

İSTASYON SINIRLAMASI KALDIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, mevzuatta yaptığı değişiklikle bu araçların, bir aylık süre içinde hiçbir sınırlama olmaksızın Türkiye’nin her yanındaki istasyonda muayeneye girmesinin önü açıldı.

1 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK

Kaynaklar yaptıkları açıklamada, ''Düzenleme ile araç sahiplerine, kusuru giderdikten sonra Türkiye’nin her yanındaki istasyonda süresi içinde muayeneye girme olanağı sunuldu. Aynı istasyona gitme zorunluğu ortadan kaldırıldı. 1 Nisan’da yeni uygulamaya geçilecek.'' dedi.

Söz konusu kararla ilgili Resmi Gazete'de şu ifadeler yer alıyor:

''Yapılan araç muayenesi sonucunda 'emniyetsiz' veya 'ağır' sınıfına giren kusurları tespit edilen ve muayeneden geçemeyen araçların bir aylık süre içinde yapılacak muayene tekrarından muayene ücreti alınmaz. Muayene tekrarı, muayenenin yapıldığı aynı gün veya muayenenin yapıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere muayenenin yapıldığı araç muayene istasyonunda veya başka bir araç muayene istasyonunda yapılır.''