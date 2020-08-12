Ağustos ayının en ucuz sıfır otomobil fiyatları

Ağustos ayının en ucuz sıfır otomobil fiyatları

En Son Haber

Otomobil üreticilerinin ülkemizde satışa sunduğu otomobillerin, ağustos ayındaki güncel fiyatlarını sizler için derledik.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme döneminin başlaması ve yeni kredi paketleriyle canlanmaya başladı.

Vatandaşlar son aylarda genellikle ikinci el piyayasına yönelirken, sıfır otomobil almak isteyenler üretim yetersizliğinden dolayı zaman zaman beklemek zorunda kaldı.

Sıfır otomobil satın almak isteyenler için, ağustos ayının en ucuz sıfır otomobillerini sizler için listeledik.

ALFA ROMEO

Giulietta Sprint: 263 bin 900 TL

Giulietta TI: 283 bin 900 TL

AUDI

A3 35 TFSI Sportback Dynamic: 309 bin 586 TL

A3 35 TFSI Sportback Desing: 323 bin 179 TL

A3 35 TFSI Sportback Sport: 323 bin 368 TL

BMW

216d Active Tourer Premium Line: 304.000 TL

216d Active Tourer Luxury Line: 334.700 TL

CITROEN

1.2 PureTech C3 Hatchback Live: 113 bin 000 TL

1.2 PureTech C3 Hatchback Feel Adventure: 115 bin 900 TL

1.2 PureTech C3 Hatchback Shine: 167 bin 500 TL

DACUA

Logan 0.9 Tce LPG: 126 bin 900 TL

Logan 1.0 Turbo Eco-G: 136 bin 900 TL

Logan 1.5 BlueDCI: 161 bin 900 TL

DS

DS3 1.5 BlueHDI So Chic: 280 bin 600 TL

DS3 1.5 BlueHDI So Chic Bastille: 293 bin 100 TL

FIAT

Egea Sedan 1.3 Fire Easy: 103 bin 900 TL

Egea Sedan 1.3 Fire Urban Plus: 118 bin 900 TL

Egea Sedan 1.3 Fire Mirror: 126 bin 900 TL

FORD

T ourneo Courier 1.5 TDCI Trend: 131 bin 100 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Delux: 137 bin 400 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Deluxe: 144 bin 000 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium: 148 bin 700 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Black Line: 153 bin 600 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium Plus: 157 bin 400 TL

Honda

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Dream: 163 bin 100 TL

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance: 178 bin 300 TL

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive: 211 bin 700 TL

HYUNDAI

i 10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump: 130 bin 750 TL

i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump: 136 bin 200 TL

i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style: 141 bin 370 TL

i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk: 142 bin 370 TL

i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite: 148 bin 400 TL

i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk: 149 bin 400 TL

JAGUAR

E-Pace 2.0 P250 AWD S: 664 bin 774 TL

E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic S: 711 bin 162 TL

E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic SE: 788 bin 476 TL

JEEP

Renegade 1.3 Turbo 4x2 Longitude: 237 bin 900 TL

KIA

Rio 1.25 CVVT Cool: 130 bin 900 TL

Rio 1.25 CVVT Elegance Tekno: 141 bin 900 TL

LAND ROVER

Discovery Sport 2.0 TD4 S: 700 bin 854 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 SE: 747 bin 242 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic S: 747 bin 242 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic SE: 793 bin 630 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 HSE: 862 bin 697 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic HSE: 909 bin 085 TL

LEXUS

CT 200h Comfort: 318 bin 500 TL

CT 200h Comfort Plus: 341 bin 466 TL

CT 200h F Sport: 375 bin 607 TL

CT 200h Executive: 405 bin 264 TL

MERCEDES-BENZ

A Serisi Hatchback 180 Style: 289 bin 500 TL

MINI

Cooper Hatchback 1.5 Pure: 231 bin 700 TL

Cooper Hatchback 1.5 Classic: 260 bin 077 TL

Cooper Hatchback 1.5 Signature: 277 bin 652 TL

Cooper Hatchback 1.5 Iconic: 337 bin 252 TL

NISSAN

Micra 1.0 IG-T Visia: 151 bin 300 TL

Micra 1.0 IG-T Tekna: 173 bin 400 TL

Micra 1.0 IG-T Platinum: 185 bin 100 TL

Micra 1.0 IG-T Platinum Premium: 194 bin 600 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential: 135 bin 800 TL

Corsa 1.2 Enjoy: 137 bin 900 TL

Corsa 1.2 Edition: 137 bin 900 TL

Corsa 1.2 Innovation: 143 bin 100 TL

PEUGEOT

301 1.5 Blue HDI: 158 bin 900 TL

301 1.5 Blue HDI Allure: 160 bin 900 TL

RENAULT

Clio Hatchback 0.9 TCe Joy: 114 bin 900 TL

SEAT

Ibiza 1.0 EcoTSI Start&Stop Style: 166 bin 000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI: 199 bin 000 TL

SUZUKI

Swift 1.2 Dualjet GL Tek Renk: 167 bin 900 TL

Swift 1.2 Dualjet GLX Tek Renk: 177 bin 900 TL

Swift 1.2 Dualjet GLX Çift Renk: 179 bin 900 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 Life: 120 bin 150 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 Trendline: 158 bin 000 TL

Polo 1.0 TSI Comfortline: 157 bin 800 TL

Polo 1.0 TSI Highline: 212 bin 300 TL

VOLVO