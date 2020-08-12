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Ağustos ayının en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Otomobil üreticilerinin ülkemizde satışa sunduğu otomobillerin, ağustos ayındaki güncel fiyatlarını sizler için derledik.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 09:16
Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme döneminin başlaması ve yeni kredi paketleriyle canlanmaya başladı.
Vatandaşlar son aylarda genellikle ikinci el piyayasına yönelirken, sıfır otomobil almak isteyenler üretim yetersizliğinden dolayı zaman zaman beklemek zorunda kaldı.
Sıfır otomobil satın almak isteyenler için, ağustos ayının en ucuz sıfır otomobillerini sizler için listeledik.
ALFA ROMEO
- Giulietta Sprint: 263 bin 900 TL
- Giulietta TI: 283 bin 900 TL
AUDI
- A3 35 TFSI Sportback Dynamic: 309 bin 586 TL
- A3 35 TFSI Sportback Desing: 323 bin 179 TL
- A3 35 TFSI Sportback Sport: 323 bin 368 TL
BMW
- 216d Active Tourer Premium Line: 304.000 TL
- 216d Active Tourer Luxury Line: 334.700 TL
CITROEN
- 1.2 PureTech C3 Hatchback Live: 113 bin 000 TL
- 1.2 PureTech C3 Hatchback Feel Adventure: 115 bin 900 TL
- 1.2 PureTech C3 Hatchback Shine: 167 bin 500 TL
DACUA
- Logan 0.9 Tce LPG: 126 bin 900 TL
- Logan 1.0 Turbo Eco-G: 136 bin 900 TL
- Logan 1.5 BlueDCI: 161 bin 900 TL
DS
- DS3 1.5 BlueHDI So Chic: 280 bin 600 TL
- DS3 1.5 BlueHDI So Chic Bastille: 293 bin 100 TL
FIAT
- Egea Sedan 1.3 Fire Easy: 103 bin 900 TL
- Egea Sedan 1.3 Fire Urban Plus: 118 bin 900 TL
- Egea Sedan 1.3 Fire Mirror: 126 bin 900 TL
FORD
- Tourneo Courier 1.5 TDCI Trend: 131 bin 100 TL
- Tourneo Courier 1.5 TDCI Delux: 137 bin 400 TL
- Tourneo Courier 1.5 TDCI Deluxe: 144 bin 000 TL
- Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium: 148 bin 700 TL
- Tourneo Courier 1.5 TDCI Black Line: 153 bin 600 TL
- Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium Plus: 157 bin 400 TL
Honda
- Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Dream: 163 bin 100 TL
- Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance: 178 bin 300 TL
- Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive: 211 bin 700 TL
HYUNDAI
- i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump: 130 bin 750 TL
- i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump: 136 bin 200 TL
- i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style: 141 bin 370 TL
- i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk: 142 bin 370 TL
- i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite: 148 bin 400 TL
- i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk: 149 bin 400 TL
JAGUAR
- E-Pace 2.0 P250 AWD S: 664 bin 774 TL
- E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic S: 711 bin 162 TL
- E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic SE: 788 bin 476 TL
JEEP
- Renegade 1.3 Turbo 4x2 Longitude: 237 bin 900 TL
KIA
- Rio 1.25 CVVT Cool: 130 bin 900 TL
- Rio 1.25 CVVT Elegance Tekno: 141 bin 900 TL
LAND ROVER
- Discovery Sport 2.0 TD4 S: 700 bin 854 TL
- Discovery Sport 2.0 TD4 SE: 747 bin 242 TL
- Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic S: 747 bin 242 TL
- Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic SE: 793 bin 630 TL
- Discovery Sport 2.0 TD4 HSE: 862 bin 697 TL
- Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic HSE: 909 bin 085 TL
LEXUS
- CT 200h Comfort: 318 bin 500 TL
- CT 200h Comfort Plus: 341 bin 466 TL
- CT 200h F Sport: 375 bin 607 TL
- CT 200h Executive: 405 bin 264 TL
MERCEDES-BENZ
- A Serisi Hatchback 180 Style: 289 bin 500 TL
MINI
- Cooper Hatchback 1.5 Pure: 231 bin 700 TL
- Cooper Hatchback 1.5 Classic: 260 bin 077 TL
- Cooper Hatchback 1.5 Signature: 277 bin 652 TL
- Cooper Hatchback 1.5 Iconic: 337 bin 252 TL
NISSAN
- Micra 1.0 IG-T Visia: 151 bin 300 TL
- Micra 1.0 IG-T Tekna: 173 bin 400 TL
- Micra 1.0 IG-T Platinum: 185 bin 100 TL
- Micra 1.0 IG-T Platinum Premium: 194 bin 600 TL
OPEL
- Corsa 1.2 Essential: 135 bin 800 TL
- Corsa 1.2 Enjoy: 137 bin 900 TL
- Corsa 1.2 Edition: 137 bin 900 TL
- Corsa 1.2 Innovation: 143 bin 100 TL
PEUGEOT
- 301 1.5 Blue HDI: 158 bin 900 TL
- 301 1.5 Blue HDI Allure: 160 bin 900 TL
RENAULT
- Clio Hatchback 0.9 TCe Joy: 114 bin 900 TL
SEAT
- Ibiza 1.0 EcoTSI Start&Stop Style: 166 bin 000 TL
SKODA
- Scala 1.0 TSI: 199 bin 000 TL
SUZUKI
- Swift 1.2 Dualjet GL Tek Renk: 167 bin 900 TL
- Swift 1.2 Dualjet GLX Tek Renk: 177 bin 900 TL
- Swift 1.2 Dualjet GLX Çift Renk: 179 bin 900 TL
TOYOTA
- Yaris 1.0 Life: 120 bin 150 TL
VOLKSWAGEN
- Polo 1.0 Trendline: 158 bin 000 TL
- Polo 1.0 TSI Comfortline: 157 bin 800 TL
- Polo 1.0 TSI Highline: 212 bin 300 TL
VOLVO
- XC40 1.5 T3 Momentum: 360 bin 320 TL
- XC40 1.5 T3 Inscription: 409 bin 880 TL
- XC40 1.5 T3 R-Design: 426 bin 966 TL