Ağustosta en çok satan otomobil modelleri

Ağustosta en çok satan otomobil modelleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, geçen ay en çok satan otomobil markaları belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

AĞUSTOSTA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Ağustos ayında 4 bin 262 adetle Fiat Egea, liderlik koltuğuna oturmayı sürdürdü. Renault'nun Clio HB ve Megane modelleriyse ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Üst sıralarda görmeye alıştığımız Corolla ise bulunurluk sıkıntısı nedeniyle yedinciliğe kadar geriledi.

1- Fiat Egea - 4 bin 262

2- Renault Clio HB - 4 bin 066

3- Renault Megane - 3 bin 456

4- Honda Civic - 2 bin 089

5- Dacia Duster - 1.779

6- Hyundai i20 - 1.709

7- Toyota Corolla - 1.646

8 - Fiat Egea Cross - 1.284

9- Volkswagen Passat - 1.238

10- Hyundai Tucson - 900

İLK 8 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Ocak-ağustos arasında da model sıralamasında 36 bin 637 satışla Fiat Egea yine lider.

Egea'yı, ağustos ayında kayıp yaşamasına rağmen genelde yerini koruyan Corolla takip ediyor. Devamında gelen Clio HB, Megane ve Civic modelleriyle ilk beş sıranın yerli üretim modellerden oluştuğunu görüyoruz.

1- Fiat Egea - 36 bin 637

2- Toyota Corolla - 29 bin 070

3- Renault Clio HB - 21 bin 491

4- Renault Megane - 20 bin 355

5- Honda Civic - 16 bin 415

6- Volkswagen Passat - 16 bin 151

7- Dacia Duster - 12 bin 874

8- Hyundai i20 - 11 bin 519

9 - Fiat Egea Cross - 11 bin 479

10- Volkswagen Tiguan - 7 bin 742