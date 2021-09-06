Ağustosta en çok satan otomotiv markaları

Ağustosta en çok satan otomotiv markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, geçen ay en fazla satış gerçekleştirilen markalar belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.

Hyundai, 4 bin 405 satışla dördüncü ve Volkswagen'de 4 bin 206 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ZİRVEDEKİ MARKALAR

Ağustosta en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 191 ile Renault oldu. Renault'yu, 5 bin 936 ile Fiat ve 4 bin 206 ile de Hyundai izledi.

Volkswagen, 2 bin 785 adetle dördüncü ve Dacia da 2 bin 745 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı

BİRER ADET FERRARI VE LAMBORGHINI SATILDI

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Ağustosta 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 7 Jaguar ve 12 Maserati satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 430 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 2 bin 649 satışla Ford ve 1.675 satışla Dacia izledi.

Volkswagen, 1.421 satışla dördüncü ve Mercedes-Benz 687 satışla beşinci oldu. Böylece Mercedes-Benz, uzun bir süre sonra ilk 5'te yer buldu.