Akaryakıt satışları bayram öncesi rekor kırdı

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 30 Temmuz'un hemen öncesindeki çarşamba günü, 88.6 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda yeni bir rekor kırıldı.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Ancak seyahatlerin arttığı bayram dönemlerinde bu rakamlar katlanarak artıyor.

Bu yılki Kurban Bayramı'nın normalleşme dönemine denk gelmesi ve seyahatlerin daha da artması, akaryakıt satışlarına da yansıdı.

GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 30 Temmuz'un hemen öncesindeki gün (29 Temmuz'da) 73.5 milyon litre motorin, 15,.1 milyon litre benzin satışı yapıldı. Toplam 88.6 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.

Arife günü olan 30 Temmuz'da ise 67.5 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere toplam 85.5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.



BAYRAM SONRASI YENİ BİR REKOR DAHA GELDİ

Bayram süresince günlük 49-68 milyon litre seviyesinde gerçekleşen akaryakıt satışları tatilden dönüşlerin başlamasıyla yeniden arttı ve 7 Ağustos'ta ikinci bir rekor daha kaydedildi.

Söz konusu tarihte 78.7 milyon litre motorin, 13.1 milyon litre benzin satışı yapıldı. Böylece toplamda 91.8 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.

5 günlük bayram tatilini de kapsayan 29 Temmuz-7 Ağustos döneminde 614.5 milyon litre motorin, 131.9 milyon litre benzin olmak üzere toplam 746.4 milyon litre akaryakıt satışı gerçekleşmiş oldu.