Akaryakıta gelen zamlar, ikinci el piyasasını etkiledi

Oto galericiler, akaryakıt artışları nedeniyle araç satışlarının yarı yarıya azaldığını söylüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok sektör etkilerken brent petrol fiyatları 130 dolara kadar fırlamış ve bunun ardından akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti.

Yapılan zamların ardından ikinci el araç piyasasını olumsuz etkilendi. Aylık 15 araç satan galericiler, fiyat artışının ardından bu sayının 6-7’lere kadar gerilediğini belirtti.

"FİYATLAR YÜZDE 40 ARTABİLİR"

Akaryakıta gelen zamlardan sonra ikinci el araç piyasasının etkilendiğini söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, ''Yatırım için araç alanları etkilemedi. İkinci el araçlarda en düşük fiyatlara ulaştık. Bir süre sonra fiyatlar artacaktır. Temmuz ve Ağustos ayında ikinci el araçlarda yüzde 40’lık bir artış olabilir diye tahmin ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Araç satışlarında düşüş olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, ''İnsanlarımız panik yaptı araçları ellerinden çıkarmaya başladılar. Araç alıcısı şu anda pek yok. Araç fiyatları şu anda düşmez. Araç maliyetleri petrole bağlı ilerliyor.

Petrol fiyatı arttığı için araç fiyatları da günden güne artacaktır. Araç parçalarının yüzde 80’i petrolden yapıldığı için petrol fiyatı arttıkça araç fiyatları da artacaktır.

Araç bir ihtiyaçtır, petrol fiyatı gerilerse araç fiyatları buna bağlı olarak düşecektir. Araç satamıyoruz, insanlar daha çok elinde olan araçları çıkarmaya çalışıyorlar.

"SATIŞLAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ"

Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle satışlarımız yüzde 50 oranında düştü. Ayda 15 araç satarken şanda 6-7 tane araç anca satıyoruz.'' şeklinde konuştu.