Akünüzü kışa hazırlamak için uzmanından öneriler

Özellikle yaz aylarında sıcağa maruz kalan akülerin ömrü soğuk havaya karşı yapılacak bakımlarla uzayabiliyor. İşte akünüzü kışa hazırlamak için yapmanız gereken işlemler...

Özellikle kış aylarında önemi daha da artan akülerin zayıf veya ömrü az olanları, soğuk havadaki ilk çalışmalarında genellikle sorun yaratabiliyor.

Bir akü markasının Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Murat Terzi, kış bakımının aracın performansını da olumlu etkileyeceğini söylüyor.

Soğuk havalarda akülerin arızalarının arttığına dikkat çeken Terzi, araçların akülerini kışa hazırlamak için çeşitli öneriler sıraladı. İşte akünüzü kışa hazırlamak için yapmanız gerekenler...

AKÜDE KIŞ HAZIRLIĞI

Aküde ilk olarak kutup başlarına bakın. Eğer kutup başlarında oksitlenme var ise akü kablolarını sökmeden ve araç stop halindeyken kutup başlarına sıcak su dökün. Ardından küçük bir fırça ile kutup başlarını temizleyin.

Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğünde akünün performansı neredeyse yarı yarıya azalır. Bu duruma çözüm olarak aracı ısıtmalı bir park alanına bırakın.

Akü; koltuk ısıtıcısı, arka cam ısıtıcısı, dizel motorlardaki kızdırma bujileri veya kabin içi ısıtıcısı gibi sonradan eklenen donanımlara enerji sağlar. Soğuk havalarda bu durum akü için fazladan yük demektir. Akünün zorlanmasını engellemek için fazladan elektrik enerjisi gerektiren donanımları devre dışı bırakın. Ayrıca V kayışını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor.

Düzenli olarak bakımı yapılmamış, kirlenmiş aküler kış aylarında daha kolay arızalanır. Bunun önüne geçmek ve elektrik kaçağını engellemek için aküyü kirden arındırın.

Akünün şarj kapasitesini kontrol edin. Sistemsel arızadan kaynaklanan eksik şarj etme durumu varsa şarj takviyesi yapın.

Akünün V kayışının kaydırma yapıp yapmadığını, şasiyle bağlantısının olduğu yerde paslanma olup olmadığını kontrol edin.

Araç belirli bir süre için kullanılmayacaksa akü ile şase kablosunun bağlantısını kesin. Aracı, aşırı sıcak veya aşırı soğuk olmayan bir ortamda bırakın. Uzun bir sürenin ardından ilk kez çalıştırılan aracı aküsünde şarj sıkıntısının oluşmasını önlemek adına 20-30 dakika rölantide çalıştırın.

Siz de bu yöntemleri uygulayarak akünüzü kışın zorlu koşullarına hazır hale getirebilirsiniz.