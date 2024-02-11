Alfa Romeo 33 Stradale, 'Rüya Otomobil' ödülünün yeni sahibi oldu Alfa Romeo'nun efsanevi süper otomobili 33 Stradale, 'Rüya Otomobil' özel ödülünü almaya hak kazandı.

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo'nun efsanevi süper otomobili 33 Stradale, Quattroroute dergisinin okuyucuları tarafından 'Rüya Otomobil' özel ödülüne layık görüldü ve yüzde 44,5 oranında oy aldı.

Tofaş'ın açıklamasına göre, 25. yılını kutlayan yarışmada, 2022'den bu yana üç özel kategori altında ödüller veriliyor: 'Konsept', 'Rüya' ve 'Yaşam Tarzı'.

Bu kategorilerin adayları, 'Yılın Yeni Otomobili' ödülünün adaylıklarından hariç tutulan, genellikle spor otomobiller veya özel seri otomobillerden oluşuyor.

Alfa Romeo daha önce de ödülü almıştı

Alfa Romeo, 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017), Stelvio (2018) ve Tonale (2023) modelleri ile olmak üzere birçok kez bu ödülün sahibi oldu.

Quattroroute editörleri, yarışmada Konsept, Rüya ve Yaşam Tarzı’ndan oluşan üç özel kategorinin her birinde dört otomobil seçerek, okuyucularından derginin web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden oy kullanmalarını istedi.

Yeni Alfa Romeo 33 Stradale, yarışmanın sonucunda ünlü global markaların üç süper otomobilinin önünde yer aldı.

İlk tanıtıldığı günden bu yana büyük ilgi gören yeni 33 Stradale’den sadece 33 adet üretilecek.

33 Stradale, aynı zamanda kişiselleştirme seviyesi sayesinde, her biri birbirinden farklı 'bir sanat eseri' olarak tasarlanıyor.

Otomobilin üretiminde Touring Superleggera’nın işçiliğini kullanıyor. Bu iş birliği sayesinde 33 Stradale modellerinin tamamı, el işçiliği, yüksek kalite standartları ve detaylara gösterilen özenle üretiliyor.