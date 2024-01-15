Alfa Romeo CEO'su, Türkiye planları hakkında açıklama yaptı Alfa Romeo Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, Türkiye’yi ikinci defa ziyaret ederek markanın gelecek hedeflerini paylaştı.

AA

Alfa Romeo, bu yıl dikkat çekici hedeflerle ilerliyor. Şirket, stratejik planlaması, yenilikçi tutumu ve kaliteye verdiği önemle otomotiv sektöründe pozisyonunu güçlendiriyor.

2023 değerlendirmeleri, 'sıfırdan sıfıra' olarak adlandırılan stratejiyi içeriyor. Bu strateji, 2027'ye kadar tamamen emisyon salınımı olmayan bir ürün yelpazesine geçişi hedefliyor ve her yıl yeni bir model çıkarma taahhüdünü içeriyor.

Bu yılın önemli gelişmeleri arasında, Tonale modelinin pazarda yakaladığı başarı ve markanın yeni pazarlara açılma stratejisi bulunuyor.

Şirketin 2024 hedefleri ise B-SUV segmentine yeni Milano modeli ile adım atmayı ve elektrifikasyon stratejisini sürdürmeyi içeriyor.

Milano modelinin tanıtımının nisan ayında yapılması planlanıyor. Alfa Romeo bu adımlarla sektördeki yenilikçi ve lider konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Alfa Romeo CEO'sundan açıklamalar

Alfa Romeo Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, Türkiye’yi ikinci defa ziyaret ederek markanın gelecek hedefleri ve Türkiye pazarının önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Imparato, bu yıl ve sonrasında Alfa Romeo'nun küresel ürün stratejisini ve kalite odağını sürdürmeyi, markanın küresel varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, her yıl yeni bir modelin piyasaya sürülmesi stratejisiyle markanın pazar trendlerine yanıt verme kapasitesinin güçleneceğini vurguladı.

"Türkiye tahminlerimiz doğru çıktı"

Imparato, geçen yıl da bu zamanlar Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve pozitif beklentilerinden bahsettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

Aradan geçen bir seneye baktığımızda, tahminlerimizin doğru çıktığını görüyorum. Türkiye, Alfa Romeo’nun geleneksel Avrupa pazarları dışına çıkma kapasitesini test edebilmemiz için önemli bir yer.



Bu strateji, İtalya'dan başlayarak Alfa Romeo'nun geleneksel pazarlarının dışına çıkması, küresel ölçekte varlığını güçlendirmesi anlamına geliyor çünkü markamızın geleceği için sadece Türkiye'de değil bölgede de büyük hedeflerimiz var.

Alfa Romeo’nun Türkiye'de 2023'ü, Tonale modelinin pazara sunulmasıyla ciddi bir başarıyla tamamladığını belirten Imparato, 2024'te 'Milano'nun dünya ile eş zamanlı Türkiye'de satışına başlanacağı bilgisini paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)