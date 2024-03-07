Alfa Romeo, 'En İyi Otomobiller' yarışmasında 3 ödül aldı Alfa Romeo, 'En İyi Otomobiller' yarışımasında üç ödül kazanarak bir rekora imza attı.

AA

Alfa Romeo, 'Auto Motor und Sport' dergisi tarafında düzenlenen 'En İyi Otomobiller 2024' (BEST CARS 2024) yarışmasında üç birincilik elde etti.

Aynı zamanda bu birincilikler, yarışma tarihinde bir ilk anlamına geliyor.

Hangi modeller ödül aldı

Alfa Romeo Gulia, 7'nci kez 'Orta Boy İthal Otomobiller' kategorisinde ilk sırada yer aldı. Gulia, dergi okuyucularının verdiği oyların yüzde 21,5'ini alarak unvanını korudu.

Alfa Romeo Stelvio ise 'Büyük SUV-Off-Road' kategorisinde 45 model arasından birinci seçildi.

Alfa Romeo Tonale de 'Kompakt SUV-Off-Road' kategorisinde tüm ithal otomobiller arasında en yüksek oyu alarak, 34 rakip model arasından birinci oldu.

Alfa Romeo'nun üç kategoride ilk sırada yer aldığı ve bu sene 48'inci kez gerçekleştirilen En İyi Otomobiller 2024 (BEST CARS 2024) ödüllerinde 13 kategoride 455 araç yer aldı.

Üç Alfa Romeo modeli de sınıfının en iyisi seçilerek yarışma tarihinde yeni bir rekora imza atıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)