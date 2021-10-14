Alfa Romeo, her yıl yeni bir model satışa sunacak

Alfa Romeo, her yıl yeni bir model satışa sunacak

Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Jean-Philippe Imparato, markanın 2026'ya kadar her yıl yeni bir model satışa çıkaracağını duyurdu.

Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Jean-Philippe Imparato, markanın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce Tonale'nin PHEV performansını beğenmediği için projeyi durdurma kararı alan Imparato, markanın 2026 yılına kadar her sene yeni modeller tanıtacağını açıkladı. Gelecek yılın otomobil adayı ise yenilenen Tonale modeli olacak.

Imparato'nun verdiği karar oldukça önemli, çünkü artık Stellantis çatısı altında bulunan model 2027 yılından itibaren tamamen elektrikli hale dönüşecek.

İş modellerini değiştirmeleri gerektiğine inanan Imparato, daha önce Alfa Romeo'nun daha fazla crossover üretmesi gerektiğine de vurgu yapmıştı.

ÇOĞUNLUK CROSSOVER VE SUV TİPİNDE OLACAK

Bu da 5 sene içerisinde tanıtılacak 5 yeni modelin büyük bir kısmının yine küçük crossover ve SUV tipinde olacağının işaretçisi. Kemiklerini Jeep Compass'tan alan Tonale'nin yakalayacağı başarı burada marka için büyük önem arz ediyor.

ABD'DE GENİŞLEME PLANLARI

Avrupa'nın gözbebeği olan Alfa Romeo, artık Amerika operasyonlarını genişletmeyi düşünüyor.

Marka, okyanusun ötesindeki kıtaya yeni modelleri ile giriş yapabilir. Henüz hangi modellerin kıta değiştireceği belli olmasa da İtalyan üretici, kendisine yeni pazarlar aradığını saklamıyor.