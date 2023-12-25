Alfa Romeo modellerinde aralık ayı kampanyaları Alfa Romeo, aralık ayında çeşitli satın alma koşulları içeren bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. İşte detaylar.

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Alfa Romeo, aralık ayında yeni bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Yıl bitmeden yeni bir Alfa Romeo sahibi olmak isteyenler, çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor.

Marka; Giulia, Tonale ve Stelvio modelleri için nakit satın alım avantajları ve kredi kampanyasından faydalanma imkanı sağlıyor.

Lüks sportif sedan pazarının en performanslısı Giulia ve markanın sportif SUV’u Stelvio için aralık sonuna dek 350 Bin TL'ye kadar nakit avantajı bulunuyor.

Kullanıcılar ayrıca, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla "1 milyon TL'ye 12 Ay yüzde 2,89" faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor.

Alfa Romeo Tonale

Tercihini, Alfa Romeo DNA’sını tüm dünyaya tanıtmak için tasarlanan, markanın kompakt SUV sınıfındaki oyuncusu Tonale’den yana kullanmak isteyenler için de aralık ayına 300 Bin TL'ye varan nakit avantajları sunuluyor.

Ek olarak, Koç Fiat Kredi aracılığıyla, "200 Bin TL'ye 12 Ay yüzde 0" faiz oranlı kredi kampanyası da tercih edilebiliyor.