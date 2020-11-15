Alfa Romeo Stelvio Almanya'dan ödül aldı

Alfa Romeo, Alman otomobil dergisi 'Auto motor und sport' okuyucularının katılımıyla düzenlenen 'Autonis Ödülleri'nde 'Büyük SUV' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Alfa Rome'nun sevilen SUV modellerinden olan ve geçtiğimiz nisan ayında yenilenen yüzüyle ülkemizde satışa çıkan Stelvio, Alman otomobil dergisi 'Auto motor und sport' okuyucularının katılımıyla düzenlenen 'Autonis Ödülleri'nde 'Büyük SUV' kategorisinde birincilikle ödüllendirildi.

Türkiye'de Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo, 16 bini aşkın okuyucunun katılımıyla belirlenen ödüllerde, Stelvio modeli ile oyların yüzde 20'sinden fazlasını almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) EMEA Tasarım Direktörü Klaus Busse,"Alfa Romeo Stelvio’nun okuyucular tarafından segmentindeki en güzel SUV seçilerek ödüllendirilmesi bizi gururlandırdı. Geçen senelerde Autonis Ödülleri kapsamında Giulia, MiTo ve Giulietta da kendi segmentlerinde ödüle değer bulundu." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ÖDÜL ALMIŞTI

Alfa Romeo, Autonis Ödülleri kapsamında 2016 yılında 'Yılın En İyi Tasarım Markası' ödülünün sahibi olmuştu.

Aynı yıl Alfa Romeo Giulia ve Alfa Romeo MiTo kendi sınıflarında tüm rakiplerini geride bırakırken, 2010 yılında ise Alfa Romeo Giulietta kompakt sınıfın en güzel aracı seçilmişti.

Stelvio'nun Sprint versiyonunda, 8 ileri otomatik şanzıman, 200 beygir güç ve 330 Nm tork üreten motor bulunuyor. Standart olarak 4 çekişli olan Sprint’in donanım özelliklerine baktığımızda ise; siyah fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri, siyah kaplama çift egzoz çıkışı, spor deri direksiyon simidi, 19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar, Alfa DNA Sistemi, Alfa Uconnect 8.8 inç 3D Ekranlı Radyo, 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli, Stop & Start Sistemi, Alfa Ses Sistemi (8 adet hoparlör), Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi ve Yokuş İniş Destek Sistemi karşımıza çıkıyor.

Alfa Romeo Stelvio'nun en üst seviye modeli olarak tanıtılan Veloce sürümünde ise, 280 beygirlik benzinli motor bulunuyor.

Bir önceki modelde olduğu gibi 8 ileri otomatik şanzımanla gelen otomobilde; Sprint sürümünden farklı olarak 20 inçlik hafif alaşımlı siyah spor alüminyum jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri ön koltuklar, ısıtmalı spor deri direksiyon simidi ve ısıtmalı cam yıkama püskürtücüleri standart olarak yer alıyor.