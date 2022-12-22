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    Alfa Romeo Tonale aralık ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. İşte otomobilin fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:23
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    Alfa Romeo Tonale aralık ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, geçtiğimiz şubat ayında görücüye çıktı.

    Tonale’nin, 1,5 litrelik, 160 HP’lik hibrit motorlu özel serisi 'Edizione Specile' temmuz ayında ülkemizde ön siparişe açılmıştı.

    Tonale, ekim ayından itibaren ise Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi dizel ve hibrit motor seçenekleriyle Türkiye yollarına çıktı.

    alfa romeo tonale

    Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma, Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 inç Full Dijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi 'Edizione Speciale' yer alacak.

    ALFA ROMEO

    Alfa Romeo Tonale fiyat listesi - Aralık 2022

    Sprint 1.6 Diesel 130hp DCT - 4x2 - Otomatik - Dizel:

    • Ekim: 1 milyon 251 bin 500 TL
    • Kasım: 1 milyon 291 bin 500 TL
    • Aralık: 1 milyon 330 bin 300 TL

    TI 1.6 Diesel 130hp DCT - 4x2 - Otomatik - Dizel:

    • Ekim: 1 milyon 301 bin 500 TL
    • Kasım: 1 milyon 341 bin 500 TL
    • Aralık: 1 milyon 380 bin 300 TL

    TI 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit:

    • Ekim : 1 milyon 351 bin 500 TL
    • Kasım: 1 milyon 391 bin 500 TL
    • Aralık: 1 milyon 430 bin 300 TL

    Edizione Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit:

    • Ekim: 1 milyon 401 bin 500 TL
    • Kasım: 1 milyon 441 bin 500 TL
    • Aralık: 1 milyon 480 bin 300 TL

    Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit:

    • Ekim: 1 milyon 401 bin 500 TL
    • Kasım: 1 milyon 441 bin 500 TL
    • Aralık: 1 milyon 480 bin 300 TL

    alfa romeo tonale

    tonale

    alfa romeo tonale


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