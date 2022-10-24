Petrol
90.36
-1.07%
Euro
18.3419
0.06%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
989.36
-0.11%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.464
0.60%
BTXN Coin
10.30
2.79%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Alfa Romeo Tonale ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri ülkemize giriş yaptı. İşte otomobilin fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alfa Romeo Tonale ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'ni kazanmasına rağmen henüz piyasaya çıkmamıştı.

    110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yıl seri üretimi başlayan Tonale, geçtiğimiz şubat ayında görücüye çıktı.

    Alfa Romeo Tonale teknik detaylar

    Tonale’nin, 1,5 litrelik, 160 HP’lik hibrit motorlu özel serisi 'Edizione Specile' temmuz ayında ön siparişe açılmıştı.

    Tonale, ekim ayından itibaren ise Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi dizel ve hibrit motor seçenekleriyle bayilerdeki yerini aldı.

    alfa romeo tonale

    Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma, Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 inç Full Dijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi 'Edizione Speciale' yer alacak.

    ALFA ROMEO

    Alfa Romeo Tonale fiyat listesi

    Sprint 1.6 Diesel 130hp DCT - 4x2 - Otomatik - Dizel: 1 milyon 251 bin 500 TL

    TI 1.6 Diesel 130hp DCT - 4x2 - Otomatik - Dizel: 1 milyon 301 bin 500 TL

    TI 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit: 1 milyon 351 bin 500 TL

    Edizione Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit: 1 milyon 401 bin 500 TL

    Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit: 1 milyon 401 bin 500 TL

    alfa romeo tonale

    tonale

    alfa romeo tonale


    KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları
    3. Sayfa

    Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir