Alfa Romeo Tonale kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyat listesi.

Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, geçtiğimiz şubat ayında görücüye çıktı.

Tonale’nin, 1,5 litrelik, 160 HP’lik hibrit motorlu özel serisi 'Edizione Specile' temmuz ayında ön siparişe açılmıştı.

Tonale, ekim ayından itibaren ise Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi dizel ve hibrit motor seçenekleriyle Türkiye'ye giriş yaptı.

Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma, Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 inç Full Dijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi 'Edizione Speciale' yer alacak.

Alfa Romeo Tonale fiyat listesi - Kasım 2022

Sprint 1.6 Diesel 130hp DCT - 4x2 - Otomatik - Dizel:

Ekim: 1 milyon 251 bin 500 TL

Aralık: 1 milyon 291 bin 500 TL

TI 1.6 Diesel 130hp DCT - 4x2 - Otomatik - Dizel:

Ekim: 1 milyon 301 bin 500 TL

Kasım: 1 milyon 341 bin 500 TL

TI 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit:

Ekim : 1 milyon 351 bin 500 TL

Kasım: 1 milyon 391 bin 500 TL

Edizione Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit:

Ekim: 1 milyon 401 bin 500 TL

Kasım: 1 milyon 441 bin 500 TL

Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT - 4x2 - Otomatik - Benzinli hibrit: