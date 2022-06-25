Alfa Romeo Tonale, Türkiye'de ön siparişe açıldı

Alfa Romeo, en çok merak edilen yeni modeli Tonale'yi ülkemizde ön siparişe açtı.

Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'nü kazanmasına rağmen henüz piyasaya çıkmamıştı.

110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yıl seri üretimi başlayan Tonale, geçtiğimiz şubat ayında tanıtıldı.

Türkiye'ye geldi

Alfa Romeo'nun hibrit kompakt SUV'u Tonale, Türkiye'de çevrim içi satış kanalıyla ön satışa sunudu.

AA'da yer alan habere göre, Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, "Tonale'yi 24 Haziran'dan itibaren Alfa Romeo online satış kanalı üzerinden lansmana özel 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle ön satışa sunacağız.

Eylül ayından itibaren ise 1.6 litrelik dizel otomatik vites motor seçenekli versiyonu pazara sunacağız. Önümüzdeki yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir hibrit- seçeneğinin aileye katılması ile Tonale ürün gamı tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Tonale'yi yakın zamanda Türkiye genelindeki 14 Alfa Romeo bayisinde özel etkinliklerle tanıtacaklarını bildiren Süslü, Alfa Romeo Tonale'nin teknolojik, güvenli ve sportif bir premium SUV olduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma, Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 inç Full Dijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi 'Edizione Speciale' yer alacak.

Türkiye fiyatı

Tonale’nin lansmana özel versiyonu, 1 milyon 399 bin TL'lik fiyat ile 24 Haziran'dan itibaren markanın online satış kanalı üzerinden ön siparişe açılacak.