Petrol
87.35
2.60%
Euro
18.1881
0.29%
Dolar
18.5527
0.28%
Altın
991.4
0.32%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
360.162
-0.49%
BTXN Coin
10.85
-4.15%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Alfa Romeo Tonale, Türkiye'de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin tanıtımı İstanbul’da yapıldı.
    • 03.10.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alfa Romeo Tonale, Türkiye'de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'ni kazanmasına rağmen henüz piyasaya çıkmamıştı.

    110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yıl seri üretimi başlayan Tonale, geçtiğimiz şubat ayında görücüye çıkmıştı.

    AA'nın haberine göre, Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi.

    Alfa Romeo Tonale teknik detaylar

    Tonale’nin, 1,5 litrelik, 160 HP’lik hibrit motorlu özel serisi 'Edizione Specile' temmuz ayında ön siparişe açılmıştı.

    Tonale, ekim ayından itibaren ise Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi dizel ve hibrit motor seçenekleriyle 1 milyon 249 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla bayilerdeki yerini adı.

    alfa romeo tonale

    Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma, Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 inç Full Dijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi 'Edizione Speciale' yer alacak.

    ALFA ROMEO

    alfa romeo tonale

    tonale

    alfa romeo tonale


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Bosna Hersek sandık başında
    Dünya

    Bosna Hersek sandık başında

    Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu sahiplendi
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu sahiplendi

    Görüş Bildir