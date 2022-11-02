Alfa Romeo Tonale'ye yeni tasarım ödülü

Tonale, kompakt SUV segmentinde, '2022 En İyi Yeni Tasarım İnovasyonu' kategorisinin kazananı oldu.

Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'ni kazanmasına rağmen henüz piyasaya çıkmamıştı.

110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yıl seri üretimi başlayan Tonale, geçtiğimiz şubat ayında görücüye çıktı.

Tonale’nin, 1,5 litrelik, 160 HP’lik hibrit motorlu özel serisi 'Edizione Specile' temmuz ayında ön siparişe açılmıştı.

Tonale'ye tasarım ödülü

AA'da yer alan habere göre, Alfa Romeo’nun dönüşümünü temsil eden, kompakt SUV modeli Tonale, “autonis” tasarım yarışmasının kazananlarından biri oldu

Markanın “autonis” seçimlerinde on yıldan daha uzun süredir devam eden galibiyet serisini sürdüren Tonale’yi, “auto motor und sport” dergisinin 14 binden fazla okuyucusu, kompakt SUV kategorisinde “2022 En İyi Tasarım İnovasyonu” seçti.

Açıklamaya göre, Alfa Romeo düzenli olarak, bu yıl 22. kez düzenlenen 'autonis' tasarım ödülünün kazananları arasında yer alıyor.

Geçmişte, auto motor und sport okuyucuları, Giulietta, MiTo, Giulia ve Stelvio olmak üzere farklı Alfa Romeo modellerini yılın 'En İyi Tasarım İnovasyonu' olarak seçmişti.

2022 yılında “autonis” için on bir kategoriden 92 yeni model okuyucular tarafından oylandı.