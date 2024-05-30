Alfa Romeo'dan zorunlu değişiklik: Ön plakalar artık tam ortada olacak

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Alfa Romeo denildiği zaman akla ilk gelen detaylardan biri de panjurun solundaki ön plaka.
2020'de Giulietta'nın üretimi durdurulduğunda ortadan kalkan sol plakalar, Junior modelinin üretimiyle geri gelmişti.
Ancak şirket, artık tüm modellerinde plakayı ortaya yerleştirmek zorunda. Çünkü Avrupa Birliği'nin Genel Güvenlik Düzenlemeleri (GSR), bu değişikliği zorunlu kılıyor.
Yaralanma riskini azaltıyor
Avrupa Birliği'nin Genel Güvenlik Düzenlemeleri'ne göre; plakayı ortaya yerleştirmek, olası kazalarda yaralanma riskini azaltıyor.
Bu kararın, 27 AB ülkesi dışında satılan Alfa Romeo modellerinin tasarımını etkileyip etkilemeyeceği şimdilik bilinmiyor.
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