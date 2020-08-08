Alfa Romeo'nun etkileyici müzesi yeniden ziyarete açıldı

Alfa Romeo, tarihindeki önemli ve ikonik modellerin yer aldığı Arese Müzesi’ni yeniden hizmete sundu.

Bu yıl 110 kuruluş yil dönümünü kutlayan İtalyan lüks otomobil üreticisi Alfa Romeo, İtalya'nın Milano şehrinde bulunan ve ikonik modellerin yer aldığı Arese Müzesi’nin kapılarını yeniden açtı.

150 özel otomobil, havacılık, deniz ve otomotiv motoru, kupalar, sanat eserleri, aksesuar ve yarış teknesi gibi çok özel koleksiyonların sergilendiği müzede, yeni Giulia GTA’nın özel versiyonu da yer alıyor.

Ayrica ziyaretçiler, müzede sergilenen Alfa Romeo araçlarını kullanabilme şansına da sahip.





KORONA ÖNLEMLERİ ALINDI

İlk kez 1976 yılında açılan ve 2015 yılında baştan aşağı yeniden inşa edilerek yenilenen Alfa Romeo Müzesi, konukların ve personelin sağlığını korumaya yönelik çeşitli sağlık önlemleri aldı.

Yetkililer, tüm konukların vücut ısısını kontrol etmek için girişte ısı taraması yapıyor. Ayrıca ziyaretçilerin yüz maskesi takması da zorunlu hale getirildi.

Giriş; ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak büyük kalabalıkların önüne geçmek için geçici olarak durdurularak, belirlenen ziyaretçi sayısı korunuyor. Ayrıca ziyaret için online rezervasyon gerekmiyor.



















