Alfa Romeo'nun ilk tam elektrikli modeli 2024'te geliyor Alfa Romeo'nun ilk tam elektrikli modeli önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. İşte otomobile ait ilk bilgiler.

Alfa Romeo'nun ilk tam elektrikli modeli önümüzdeki yıl yollara çıkmaya hazırlanıyor. Kompakt crossover olarak karşımıza çıkacak olan model, Jeep Avenger'ın ikizi olacak.

Alfa Romeo'nun tam elektrikli modeli, 2018 yılında tanıtılan Mito'dan sonraki en küçük Alfa olacak.

İlk fiyat bilgileri

Bu noktada, yeni elektrikli aracın bir üst seviyedeki Tonale'den daha küçük ve ucuz olması bekleniyor. Şu anda en ucuz Tonale modelinin fiyatı 36 bin eurodan başlıyor.

Önümüzdeki yılın haziran ayında tanıtılması planlanan model, yeni Jeep Avenger'ın da temelini oluşturan STLA Small platformu üzerine inşa edilecek

Bununla birlikte, otomobilin 402 km'ye kadar sürüş menzili sunması bekleniyor. Şimdilik otomobil hakkında başka herhangi bir detay yok.

Orta yaştaki erkekler tarafından tercih edilen sportif marka imajından sıyrılmak isteyen Alfa Romeo, özellikle ailelere ve kadınlara daha fazla ulaşmak istiyot.