Alfa Romeo'nun yeni crossover'ı Milano, nisanda geliyor Alfa Romeo'nun yeni crossover'ı Milano'nun örtüsü, nisan ayında düzenlenecek olan etkinlik sırasında kalkacak.

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo, B-SUV segmentindeki merakla beklenen yeni modelinin ismini duyurdu. Markanın tarihindeki ilk spor şehir aracı olan ve yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak "Milano", nisanda tanıtılacak.

Alfa Romeo Milano'nun dünya tanıtımı, ismini aldığı şehir olan ve markaya dair her şeyin 24 Haziran 1910'da başladığı Milano'ya bir saygı duruşu olacak.

Milano, Alfa Romeo'nun giriş versiyonu olmaya geliyor. Tamamen elektrikli versiyonunun yanı sıra hibrit türevini de görebileceğimiz B-SUV, temellerini ise Jeep Avenger ile paylaşacak.

Bu da Avenger'ın 155 bg güç üretebilen kurulumunun direkt olarak Milano'ya geçeceği anlamına gelebilir.

B segmentine dönüş

Alfa Romeo, Milano ile birlikte bir kez daha B segmentine dönüş yapacak. 2008-2018 yılları arasında "MiTo" yani Milan Torino modeli ile segmentte varlık gösteren İtalyan, Milano ile bir kez daha başarı kovalayacak.

Bu yıl Alfa Romeo satışları 2022'ye göre yüzde 34 artarken, bu veri küresel satışlarda sağlam bir büyüme olduğunu onayladı.

Avrupa, yüzde 53 gibi güçlü bir artışla küresel sonuçlara katkıda bulundu. Orta Doğu ve Afrika, yüzde 95'lik artışla en hızlı büyüyen bölge olarak raporlarda yer aldı. Hindistan Asya Pasifik bölgesi de yüzde 6 büyüdü.