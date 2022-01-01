Alman devi Mercedes'e Çin'de ırkçılık suçlaması

Mercedes'in yeni otomobil modelinin reklamında far tasarımına gönderme yaparak çekik gözlü mankenler kullanması, Çin'de büyük tepkiye neden oldu.

Ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni "CLS sedan" modelinin reklamında, aracın far tasarımına atıfta bulunarak "çekik gözlü" manken kullandığı için Çin'de eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çin merkezli "Global Times" gazetesi, mankenlerin Asyalı insanlar hakkındaki Batılı klişeleri yansıtması nedeniyle ırkçılık suçlamasına neden olduğunu ve öfke uyandırdığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Çin sosyal medya sitesi "Weibo"da ise öfkeli kullanıcılar, benzer görüşleri savundu.

Söz konusu reklamın, Weibo sosyal medya sayfasında hâlâ görüntülenebilir durumda olduğu belirtilirken, Mercedes-Benz firması Çin'deki tepkiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



