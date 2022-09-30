Alman devi Porsche halka arz edildi

Porsche, hisselerinin yüzde 25'ini halka arz etti ve 75 milyar euro fiyat etiketi ile borsaya giriş yaptı.

Borçları nedeniyle yıllar önce Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınan lüks otomobil üreticisi Porsche, şirketin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi.

Alman şirket, Porsche'nin hisselerinin yüzde 25'lik bir kısmının halka arz olacağını bu yılın başlarında açıkladı. Şirket, 29 Eylül tarihinde halka arz oldu ve 75 milyar euro fiyat etiketi ile borsaya girdi.

Şimdiden rakiplerini geçti

Porsche'nin halka arzındaki piyasa değeri, spor otomobil üreticisini ana şirketi Volkswagen'in yaklaşık 84 milyar euro piyasa değerine yakın değerde tutarken, Ferrari gibi rakiplerinin de önüne koyuyor.

Avrupa'nın en büyük halka arzlarından biri olan Porsche'nin borsaya açılması, aynı zamanda Almanya'da yapılan en büyük ikinci arz olarak kayda geçti.

Porsche büyümeye devam ediyor

2022'nin ilk yarısında Porsche; gelir, faaliyet karı ve satış getirisinde güçlü bir büyüme kaydetti.

2022 yılının tamamı için şirket, yaklaşık 38 ila 39 milyar euro aralığında gelir ve yüzde 17 ila 18 aralığında bir satış getirisi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise bu rakamın yüzde 20’lere çıkarmak.