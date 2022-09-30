Petrol
87.41
0.26%
Euro
18.1984
0.23%
Dolar
18.5363
0.16%
Altın
994.39
0.65%
Borsa
3147
1.63%
Bitcoin
362.750
0.12%
BTXN Coin
11.53
9.49%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Alman devi Porsche halka arz edildi

    Porsche, hisselerinin yüzde 25'ini halka arz etti ve 75 milyar euro fiyat etiketi ile borsaya giriş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alman devi Porsche halka arz edildi

    Borçları nedeniyle yıllar önce Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınan lüks otomobil üreticisi Porsche, şirketin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi.

    Alman şirket, Porsche'nin hisselerinin yüzde 25'lik bir kısmının halka arz olacağını bu yılın başlarında açıkladı. Şirket, 29 Eylül tarihinde halka arz oldu ve 75 milyar euro fiyat etiketi ile borsaya girdi.

    Şimdiden rakiplerini geçti

    Porsche'nin halka arzındaki piyasa değeri, spor otomobil üreticisini ana şirketi Volkswagen'in yaklaşık 84 milyar euro piyasa değerine yakın değerde tutarken, Ferrari gibi rakiplerinin de önüne koyuyor.

    Avrupa'nın en büyük halka arzlarından biri olan Porsche'nin borsaya açılması, aynı zamanda Almanya'da yapılan en büyük ikinci arz olarak kayda geçti.

    porsche

    Porsche büyümeye devam ediyor

    2022'nin ilk yarısında Porsche; gelir, faaliyet karı ve satış getirisinde güçlü bir büyüme kaydetti.

    2022 yılının tamamı için şirket, yaklaşık 38 ila 39 milyar euro aralığında gelir ve yüzde 17 ila 18 aralığında bir satış getirisi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise bu rakamın yüzde 20’lere çıkarmak.


    Ankara Etlik Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı
    Gündem

    Ankara Etlik Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Resmi Gazete 30 Eylül 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 30 Eylül 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir