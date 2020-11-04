Dolar
8.4933
0.976%
Euro
9.9039
0.635%
Altın
1889.32
-0.885%
Borsa
1160.71
0.869%
G. Altın
516.518
0.306%
Bitcoin
116253.92
0.2733%
EXEN Coin
12.01
3.89%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Alman hükümetinden Tesla'ya 12 milyon euroluk ceza

    Almanya, hükümetin belirlediği geri dönüşüm kurallarına uymadığı gerekçesiyle Tesla'ya 12 milyon euro ceza kestiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 08:16
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 09:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Alman hükümetinden Tesla'ya 12 milyon euroluk ceza

    Elektrikli otomobil pazarının her geçen büyüdüğü son yıllarda birçok devlet, bu otomobillerin daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyor.

    Bu ülkelerden biri olan Almanya, elektrikli otomobil altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor. Ayrıca ülke, çevreci bir dönüşüme hazırlanan üreticileri desteklemek için 2 milyar dolarlık bir fon ayırmıştı.

    Elektrikli otomobil dünyasının şu an çözmesi gereken en büyük sorun batarya teknolojileri. Her ne kadar birçok üretici kendi bataryalarını geliştirse de bunların doğaya vereceği zarar göz ardı ediliyor.

    almanya

    ALMANYA'DAN TESLA'YA CEZA

    Yıl başından beri Almanya'nın Berlin kentinde bir tesis kurmayı sürdüren Tesla'nın, Alman hükümetinin belirlediği geri dönüşüm kurallarına uymadığı açıklandı. Hükümet, markaya tam 12 milyon euroluk bir ceza kesti.

    Almanya'nın dönüşüm yasasına göre elektrikli otomobil üreticilerinin tamamı, yaşam döngüsünü dolduran ya da üretimi durdurulan bataryaları geri alarak çevreye zarar vermeyecek biçimde geri dönüşüme sokmak zorunda.

    Ancak Tesla'nın henüz bu yönde bir girişimde bulunmadığı ortaya çıkınca, cezadan kaçamadı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla ise, söz konusu kurallara uyduğunu ve davayı temyize götüreceğini açıkladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir