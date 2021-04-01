Alman otomobil bayileri isyanda: Batıyoruz

Alman otomobil federasyonlarından ZDK, bayilerin kapalı olması nedeniyle birçok bayinin kepenkleri tamamen indireceği uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil markası, üretimi durdurup satış bayilerini de kapatmıştı.

Her ne kadar son aylarda bayiler yeniden açılsa da bazı bölgelerde alınan yeni önlemler nedeniyle, bayilerin açılmasına izin verilmiyor.

Almanya, henüz geçtiğimiz hafta açıkladığı karantina kararı ile birlikte bazı bölgelerdeki otomobil bayilerini yeniden kapatmıştı. Ancak bu durum, bayileri oldukça kızdırmışa benziyor.

ZDK'DAN AÇIKLAMA: BAYİLER FİŞİ ÇEKİYOR

Alman otomobil federasyonlarından ZDK, bu kararın artık bayilerin fişini çekeceğine inanıyor. Acil bir şekilde showroom'ların açılmasını talep eden ZDK üyeleri, karantina sürecinin şimdiden pek çok bayinin kepenk indirmesine sebep olduğunu söylüyor.

ZDK patronu Juergen Karpinski, bahar aylarının Alman otomobil sektörü için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Karpinski'ye göre kısıtlamaların devam etmesi, korkunç sonuçlar doğurabilir.

Binlerce bayinin kapanmanın eşiğinde olduğunu hatırlatan yönetici, bir an önce satışların başlaması gerektiğini söylüyor.

Almanya'da 16 Aralık tarihinden beri kapalı olan bayiler, 18 Nisan'da yeniden açılacak. Ancak yetkililere göre bu tarihe kadar zaten birçok bayi kepenkleri tamamen indirecek..