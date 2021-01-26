Alman otomobil üreticileri, tedarik sorunları nedeniyle Tayvan'dan yardım istedi

Parça ve çip tedarik sorunları nedeniyle Alman otomobil üreticileri, Tayvanlı şirketlerden duruma el atmasını talep etti.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar artmaya devam etti.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

BİRÇOK FİRMADA AYNI SORUN

Ford, Volkswagen, Subaru, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda ve Mercedes-Benz gibi firmalar, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilenen üreticiler arasında bulunuyor.





ALMANYA, TAVYAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Avrupa otomotiv sektörünü kalesi Almanya, sektörde yaşanan bu duruma daha fazlam kayıtsız kalamayarak Tayvanlı üreticilerden yardım istedi.

Reuters'in haberine göre Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC), Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi için devreye girmesini istedi.

Öte yandan, Berlin yönetimimin çip konusunda Asya ülkelerine bağımlılığı azaltmak için Almanya'da üretimi teşvik edecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

TRUMP'IN PAYI BÜYÜK

Ortaya çıkan tablonun ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu da belirtiliyor. Önceki günlerde başkanlığı Joe Biden'a devreden Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinin tedarik zincirini etkilediği kaydediliyor.

