Alman otomobil üreticisi Volkswagen, iş gücünü dörtte bir oranında azaltarak 3 fabrikasını kapatacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bünyesinde bulunan kamyon üreticisi MAN, iş gücünün dörtte birini azaltmayı ve yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Alman otomobil üreticileri, geçtiğimiz günlerde bir çözüm yolu bulabilmek için Angela Merkel ile bir araya gelmişti.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan kamyon üreticisi MAN, salgının etkilerini azaltabilmek için yeni bir karara imza attı.

9 BİN 500 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacağını ve 3 fabrikasını tamamen kapatarak başta Almanya ve Avusturya’da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

BAZI FABRİKALAR TAŞINACAK

Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların başka bölgelere taşınacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikaların yanı sıra Almanya'daki Plauen ve Wittlich'teki fabrikaların tartışmaya açık olduğu vurgulandı.

Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,8 milyar euro olumlu katkı yapması bekleniyor.