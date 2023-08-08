Alman otomotiv sektöründe kriz! Endişeler artıyor Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz büyüyor. Sektörün tedarik sıkıntısı, çip krizi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle krizden çıkamadığı bildirildi.

ensonhaber.com

Almanya otomotiv sektörünün lider markalarının araç üretimleri, yüzde 50 oranında düşüş gösterince yetkililerin endişeleri de arttı.

Alman sanayi üretimindeki ekonomistlerin öngördüğünden çok daha hızlı olan düşüş, imalat sektörünün bu yılın sonunda tekrar daralması ve potansiyel olarak yeniden resesyona girmesi riskini artırıyor.

Ülkenin en büyük otomobil üreticileri olan Volkswagen, Mercedes, BMW ve Audi'nin üretimleri önemli ölçüde azaldı.

Sektör krizden çıkamadı

Sektörün tedarik sıkıntısı, çip krizi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle krizden çıkamadığı bildirildi.

Almanya'nın önde gelen 4 otomobil markası, 2023'ün ilk beş ayında koronavirüs krizi öncesine göre yarım milyon daha az araç üretti.

BMW'de üretim yaklaşık yüzde 10 düşerken, Mercedes'in ilk 6 ayda ürettiği araç sayısı Avrupa genelinde yüzde 30 düşüşle, 627 binden 434 bine geriledi.

Ekonominin yaklaşık %5'ini oluşturan Alman otomobil endüstrisi, pandemi ve zarar gören tedarik zincirlerinin aldığı darbeyi atlatmak için mücadele ediyor.

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği'ne göre, yılın ilk yarısında yaklaşık 2,2 milyon araba üretim hatlarından çıktı.

Bu, 2022'nin aynı dönemine göre önemli bir artış olsa da üretim hala 2019'un ilk yarısına göre %10 daha düşük. Uzmanlara göre, üretimin pandemi öncesi seviyeye ulaşması biraz zaman alabilir.

Volkswagen de zor durumda

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, en büyük pazarı olan Çin'deki durgun satışlarla boğuşuyor ve yerel rakiplerine yeniliyor.

Şirket, ilk çeyrekte Çin'deki teslimatlarında %14,5'lik bir düşüş bildirdi. Nisan ve mayıs aylarında bir toparlanma gören markanın genel olarak ilk yarıdaki teslimatları, 2022'nin aynı dönemine göre hala yüzde 1.2 düşük.

Alman Motor Ticareti Merkez Birliği (ZDK) Başkan Yardımcısı Thomas Peckruhn, sektör genelinde elektrikli otomobiller için gelen siparişlerin bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranla daha düşük seyrettiğini söyledi.

Siparişler azalıyor

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği Başkanı Hildegard Müller ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: