Almanlar Tesla'nın fabrika planına karşı çıkıyor Almanya'da Tesla'nın fabrika genişletme planına bölge halkı karşı çıktı. Nedeni ise 250 dönüm ormanın tehdit edilmesi.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı 2022 yılında açmıştı.

Şirket, şimdi ise bu fabrikayı genişletmek için çalışmalar yapıyor. Ancak Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasının bulunduğu Grünheide bölgesinde yaşayanlar, fabrikanın genişleme planına karşı çıkıyor.

Halka, yerel yetkililer tarafından, 160 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan Tesla’nın "giga fabrikasının” genişlemesi planını onaylayıp onaylamadıkları soruldu.

Bağlayıcı olmayan oylamaya nüfusu 8 binden az olan Grünheide sakinlerinin yüzde 70’i katıldı. Bölge sakinlerinin 3 bin 499’u genişleme planına karşı çıkarken 1882’si planı destekledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu fabrikanın tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyordu.

250 dönümlük orman yok olabilir

Tesla'nın söz konusu planının, yaklaşık 250 dönüm ormanın kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Tesisin yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesini" de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.