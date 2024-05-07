Almanya, 2023'te 786 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti Almanya geçen yıl 786 bin adet elektrikli otomobil ihraç ederek 36 milyar euro gelir elde etti.

AA & Ensonhaber

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2023 yılına ilişkin elektrikli otomobil dış ticaret verilerini yayınladı..

Almanya'nın geçen yıl elektrikli otomobil ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 786 bin adede ulaştı. Söz konusu ihracatın değeri ise 36 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

En çok araç alan Hollanda

2023'te Alman elektrikli otomobilleri için en önemli alıcı ülke yüzde 15,6 ile Hollanda olurken, bu ülkeyi yüzde 13,4 ile İngiltere ve yüzde 12,4 ile Belçika takip etti.

Ülkenin 2023’te elektrikli otomobil ithalatı ise yüzde 23,5 artarak yaklaşık 446 bin adede yükseldi, bunun için 14,1 milyar euro ödeme yapıldı.

Modellerin çoğu Çin'den geldi

Almanya’ya 2023'te elektrikli otomobillerin çoğunluğu Çin'den geldi. Çin’in payı yüzde 29 olurken, bu ülkeyi yüzde 9,9 ile Güney Kore ve yüzde 9,3 ile Çekya takip etti.

Almanya'dan geçen yıl ihraç edilen her 4 yeni otomobilden birinin elektrikli olması ve ülkenin geçen yıl ithal ettiğinden daha fazla elektrikli otomobil ihraç etmesi de dikkati çekti.